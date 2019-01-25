Умер актёр из фильма «Тупой и ещё тупее»

Американский комедийный актёр, сценарист и продюсер Кевин Барнетт умер в возрасте 32 лет. О причинах смерти пока не сообщается.
Известно, что Барнетт находился в отпуске в Мексике, последний пост в Instagram комик опубликовал четыре дня назад, сообщает портал Deadline.
instagram.com/fatboybarnett
instagram.com/fatboybarnett
Наибольшую известность Барнетту принёс комедийный сериал «Рел», в котором он выступал в качестве актёра, автора сценария и исполнительного продюсера. Кроме того, комик сыграл эпизодические роли в фильмах «Тупой и ещё тупее — 2», «Застрял в тебе» и многих других.
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