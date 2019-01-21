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Умер известный актёр Франсуа Перро

Франсуа Перро cкриншот с youtube.com/ITV celebrites interviews

Франсуа Перро

культура [ версия для печати ]

Скончался легендарный французский актёр Франсуа Перро. Артист умер в Париже в возрасте 94 лет. 

Об этом сообщает Le Figaro.

Перро снимался в кино свыше 50 лет. Играл в фильмах Жака Беккера, Клода Шаброля и Анри Вернея. Перро снимался вместе с Катрин Денёв, Аленом Делоном, Жан-Полем Бельмондо, Жераром Депардье и Жаном-Луи Трентиньяном. 

Фильмография актёра насчитывает более сотни картин. Среди его картин — «Банзай», «Труп моего врага», «Ягуар», «Человек и его собака», «Троих нужно убрать», «Инспектор-разиня», «Женщина моего друга», «Набережная Орсе», серии о Мегрэ.

Ранее News.ru писал о том, что известный певец Ильгам Шакиров умер в Республиканской больнице Татарстана после продолжительной болезни. Музыкант ушёл из жизни на 84-м году.


#Франция #АКТЕР
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