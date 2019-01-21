Умер известный актёр Франсуа Перро

Скончался легендарный французский актёр Франсуа Перро. Артист умер в Париже в возрасте 94 лет.
Об этом сообщает Le Figaro.
Перро снимался в кино свыше 50 лет. Играл в фильмах Жака Беккера, Клода Шаброля и Анри Вернея. Перро снимался вместе с Катрин Денёв, Аленом Делоном, Жан-Полем Бельмондо, Жераром Депардье и Жаном-Луи Трентиньяном.
Фильмография актёра насчитывает более сотни картин. Среди его картин — «Банзай», «Труп моего врага», «Ягуар», «Человек и его собака», «Троих нужно убрать», «Инспектор-разиня», «Женщина моего друга», «Набережная Орсе», серии о Мегрэ.
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