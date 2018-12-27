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Умер актёр Дмитрий Матвеев

Дмитрий Матвеев twitter.com/@rentvchannel

Дмитрий Матвеев

культура [ версия для печати ]

Советский и российский актёр, мастер дубляжа Дмитрий Матвеев умер 25 декабря в возрасте 65 лет. Причина смерти пока неизвестна. 

О случившемся сообщил на своей странице в Facebook его друг и коллега, актёр московского «Театра Луны» Олег Чудницов. 

Актёрская карьера Матвеева началась в конце 1970-х годов. Первой работой стала небольшая роль в фильме Георгия Данелия «Осенний марафон». Всего на счету артиста около 50 ролей в кино и на телевидении. Среди них фильмы «Тегеран-43», «Государственная граница», «Криминальный квартет», а также сериалы «Кармелита», «Обречённая стать звездой», «Безмолвный свидетель». Кроме того, Матвеев был известен как мастер дубляжа, он озвучил около 200 фильмов. Его голосом говорили Мэл Гибсон, Сильвестр Сталлоне, Арнольд Шварценеггер, Вин Дизель и многие другие голливудские звёзды.

Ранее News.ru сообщал о том, что в Москве был госпитализирован актёр Сергей Юрский.


#смерть #АКТЕР #дмитрийматвеев
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