Украинская группа KAZKA вошла в топ «Одноклассников»

https://news.ru/storage/news/d7269bc923ac641b692c232200bd20b3/8d680375-28f8-4937-8217-d874d441353f_850.jpg KAZKA/vk.com

Группа KAZKA

Соцсеть «Одноклассники» составила рейтинг новых музыкантов, произведения которых пользователи слушали чаще всего в уходящем году. Список возглавила группа HammAli & Navai с их главным хитом «Пустите меня на танцпол».

При этом самой прослушиваемой песней стала композиция «Плакала» украинцев KAZKA, говорится в сообщении ОК, поступившем в News.ru. Сама группа заняла в рейтинге третье место.

В топ-10 также попали Anivar («Украду»), Grivina («Я хочу»), MATRANG («Медуза»), GAZIROVKA (Black, Nirvana), Лёша Свик («Малиновый свет»), MARUV (Drunk Groove), RASA («Под фонарём») и CYGO (Panda E).

Ранее News.ru писал, что самой популярной песней 2018 года в России стала In My Mind от Dynoro & Gigi D"Agostino. Её назвали главным хитом лета. Кроме того, этот трек чаще всех остальных попадал в «умный» плейлист «Яндекс.Музыки».