Украинская группа KAZKA вошла в топ «Одноклассников»

Соцсеть «Одноклассники» составила рейтинг новых музыкантов, произведения которых пользователи слушали чаще всего в уходящем году. Список возглавила группа HammAli & Navai с их главным хитом «Пустите меня на танцпол».
При этом самой прослушиваемой песней стала композиция «Плакала» украинцев KAZKA, говорится в сообщении ОК, поступившем в News.ru. Сама группа заняла в рейтинге третье место.
В топ-10 также попали Anivar («Украду»), Grivina («Я хочу»), MATRANG («Медуза»), GAZIROVKA (Black, Nirvana), Лёша Свик («Малиновый свет»), MARUV (Drunk Groove), RASA («Под фонарём») и CYGO (Panda E).
Ранее News.ru писал, что самой популярной песней 2018 года в России стала In My Mind от Dynoro & Gigi D"Agostino. Её назвали главным хитом лета. Кроме того, этот трек чаще всех остальных попадал в «умный» плейлист «Яндекс.Музыки».