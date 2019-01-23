Угадай художника по шедевру

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Тест на знание авторов картин, которые многим знакомы с детства

23 января в Каталонии умер знаменитый живописец, скульптор и график Сальвадор Дали. Его сюрреалистичные картины невозможно спутать ни с чем. Впрочем, то же самое можно сказать о работах других известных художников. Предлагаем проверить, так ли это?