USD  66.5499 EUR  75.5541
GOLD1,282 $   Brent61.27 $ Bitcoin3,582.36 $
МОСКВА-18°C19:19
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

Угадай художника по шедевру

Vladimir Godnik/moodboard/Global Look Press

культура [ версия для печати ]
Тест на знание авторов картин, которые многим знакомы с детства

23 января в Каталонии умер знаменитый живописец, скульптор и график Сальвадор Дали. Его сюрреалистичные картины невозможно спутать ни с чем. Впрочем, то же самое можно сказать о работах других известных художников. Предлагаем проверить, так ли это?


#тест #искусство #картины
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
спорт
Шаботова подвела под удар весь цвет фигурного катания
Юная фигуристка обвинила Загитову в допинге


читайте также
Когда детские мультики — кладезь мудрости и философии
культура 17:03, 18 января 2019
Угадай мультфильм по фразе героя
Когда детские мультики — кладезь мудрости и философии
Предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете мыльные оперы
культура 17:44, 15 января 2019
Угадай сериал по описанию
Предлагаем проверить, насколько хорошо вы знаете мыльные оперы
Проверьте свои знания при помощи теста News.ru
культура 13:17, 19 ноября 2018
Угадайте фильм Гайдая по цитате
Проверьте свои знания при помощи теста News.ru
Лента новостей
спорт 19:13
Марио Балотелли сменил очередной клуб
происшествия 19:05
Посольство США предупредило о взрыве в Женеве
в мире 19:02
Ребёнок от трёх родителей скоро родится в Греции
общество 18:58
Диспансеризация выявила болезни у 70% жителей Подмосковья
общество 18:53
Эрдоган соболезнует семьям погибших в Керченском проливе
Другие новости
культура 15:42
Сын Джеймса Гандольфини получил роль юного Тони Сопрано
культура 14:22
Создателей фильма о Льве Яшине оштрафуют
культура 12:30
Главный актёр Нидерландов
Рутгеру Хауэру — 75 лет
культура 06:50
Умер известный писатель-фантаст Михаил Ахманов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top