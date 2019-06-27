https://static.news.ru/photo/5119f58a-82e3-11e9-b557-fa163e074e61_1024.jpg Президент РФ Владимир Путин на торжественном гала-концерте лауреатов XV Международного конкурса имени П.И.Чайковского Фото: kremlin.ru

Досадный курьёз произошёл во время выступления одного из участников Конкурса классической музыки им. Чайковского.

Конкурсант из Китая сбился в своей программе и не смог достойно выступить. Виной тому стала невнимательность сотрудника оркестра им. Е.Ф. Светланова, который по ошибке разложил ноты на пюпитре музыканта в обратном порядке.

Участник не сразу обнаружил неполадки, однако быстро сориентировался и начал другое произведение.

Председатель жюри Денис Мацуев предложил пианисту переиграть заново его конкурсное произведение, но молодой конкурсант отказался.

Работник оркестра от дальнейшей работы на конкурсе был сразу же отстранён, информирует ТАСС.

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