Триллер «Стекло» взорвал российский прокат

Фильм М. Найт Шьямалана «Стекло» успешно дебютировал в отечественном прокате, обогнав по кассовым сборам все остальные премьеры. Сиквел «Сплита» заработал 348,7 млн рублей.
«От него отстает отечественная военная драма „Т-34“, в третьи прокатные выходные собравшая 177,3 миллиона рублей», — говорится в сообщении портала kinobusiness.com.
Похоже, россияне ни в какую не хотят прощаться с новогодним настроением. Зрители упорно идут на комедию «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», которая уже пятые выходные подряд находится в топе бокс-офиса с 46,2 млн рублей. Таким образом, комедия удерживается на третьем месте по объёму кассовых сборов.
Фильм «Стекло» является продолжением кинокартины «Сплит» в ролях с Джеймсом Макэвоем, Брюсом Уиллисом и Сэмюэлем Л. Джексоном. Триллер представляет собой историю супергероев «наоборот»: троих мужчин держат в психушке и считают нездоровыми, и до последнего неясно, так ли это на самом деле.
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