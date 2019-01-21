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Триллер «Стекло» взорвал российский прокат

Кадр из фильма «Стекло» Universal Pictures

Кадр из фильма «Стекло»

культура [ версия для печати ]

Фильм М. Найт Шьямалана «Стекло» успешно дебютировал в отечественном прокате, обогнав по кассовым сборам все остальные премьеры. Сиквел «Сплита» заработал 348,7 млн рублей.

«От него отстает отечественная военная драма „Т-34“, в третьи прокатные выходные собравшая 177,3 миллиона рублей», — говорится в сообщении портала kinobusiness.com.

Похоже, россияне ни в какую не хотят прощаться с новогодним настроением. Зрители упорно идут на комедию «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», которая уже пятые выходные подряд находится в топе бокс-офиса с 46,2 млн рублей. Таким образом, комедия удерживается на третьем месте по объёму кассовых сборов.

Фильм «Стекло» является продолжением кинокартины «Сплит» в ролях с Джеймсом Макэвоем, Брюсом Уиллисом и Сэмюэлем Л. Джексоном. Триллер представляет собой историю супергероев «наоборот»: троих мужчин держат в психушке и считают нездоровыми, и до последнего неясно, так ли это на самом деле.

О ближайших интересных премьерах в кино читайте в материале News.ru. 


#кино #премьеры #кинопрокат
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