Триллер «Стекло» взорвал российский прокат

https://news.ru/storage/news/16b972aa2c8ed7431a9e85cb870b53e7/147413c8-29ae-4e8b-a37f-31668f3f1e56_850.jpg Universal Pictures

Кадр из фильма «Стекло»

Фильм М. Найт Шьямалана «Стекло» успешно дебютировал в отечественном прокате, обогнав по кассовым сборам все остальные премьеры. Сиквел «Сплита» заработал 348,7 млн рублей.

«От него отстает отечественная военная драма „Т-34“, в третьи прокатные выходные собравшая 177,3 миллиона рублей», — говорится в сообщении портала kinobusiness.com.

Похоже, россияне ни в какую не хотят прощаться с новогодним настроением. Зрители упорно идут на комедию «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел», которая уже пятые выходные подряд находится в топе бокс-офиса с 46,2 млн рублей. Таким образом, комедия удерживается на третьем месте по объёму кассовых сборов.

Фильм «Стекло» является продолжением кинокартины «Сплит» в ролях с Джеймсом Макэвоем, Брюсом Уиллисом и Сэмюэлем Л. Джексоном. Триллер представляет собой историю супергероев «наоборот»: троих мужчин держат в психушке и считают нездоровыми, и до последнего неясно, так ли это на самом деле.

О ближайших интересных премьерах в кино читайте в материале News.ru.