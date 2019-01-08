Третьяковка организует экспозиции в культурных центрах

https://news.ru/storage/news/3f1ae2382689af489470fef22191fb70/896df5ee-4dc4-463b-99c1-e60c9e8a9d44_850.jpg Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Третьяковская галерея планирует организовать длительные экспозиции в культурных образовательно-музейных комплексах, которые создаются в Калининграде, Севастополе и Владивостоке.

«Третьяковская галерея предлагает создание длительных экспозиций отечественного изобразительного искусства, которые могут меняться раз в несколько лет», — сообщила гендиректор галереи Зельфира Трегулова на совещании в Калининграде.

По её словам, в экспозиции будут включены и экспонаты из Третьяковской галереи.

Ранее News.ru писал, что Реставрация повреждённой картины Ивана Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» начнётся не ранее мая будущего года, сообщила главный хранитель музейных предметов Третьяковской галереи Татьяна Городкова. По её словам, на данный момент идёт подготовка к работе.