Трейлер ремейка «Хеллбоя» появился в Сети

https://news.ru/storage/news/b8608e7fedd283e1d9aa0bff79d51618/574e0277-8ad7-4a5e-a249-44e3983ab42d_850.jpg Lionsgate Movies / youtube.com

Первый трейлер перезапуска экшн-триллера «Хеллбой», режиссёром которого выступил Нил Маршалл, появился в Сети.

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Lionsgate.

Главные роли в фильме исполнили Дэвид Харбор, Иэн МакШейн и Милла Йовович.

Перезапуск кинокомиксной франшизы выйдет на экраны в России 11 апреля 2019 года. Рейтинг ожидания киноленты, согласно данным портала «Кинопоиск», составляет 91%.

Ранее News.ru писал, что в официальном Twitter-аккаунте сериала «Игра престолов» появился 30-секундный тизер нового сезона, а после — уже официальный трейлер. Кроме того, создатели культового проекта анонсировали ещё один эпизод, который выйдет после окончания сезона.