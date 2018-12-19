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Трейлер ремейка «Хеллбоя» появился в Сети

Lionsgate Movies / youtube.com

культура [ версия для печати ]

Первый трейлер перезапуска экшн-триллера «Хеллбой», режиссёром которого выступил Нил Маршалл, появился в Сети.

Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Lionsgate.

Главные роли в фильме исполнили Дэвид Харбор, Иэн МакШейн и Милла Йовович.

Перезапуск кинокомиксной франшизы выйдет на экраны в России 11 апреля 2019 года. Рейтинг ожидания киноленты, согласно данным портала «Кинопоиск», составляет 91%.

Ранее News.ru писал, что в официальном Twitter-аккаунте сериала «Игра престолов» появился 30-секундный тизер нового сезона, а после — уже официальный трейлер. Кроме того, создатели культового проекта анонсировали ещё один эпизод, который выйдет после окончания сезона.


#кино #премьеры
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