Трейлер ремейка «Хеллбоя» появился в Сети

Первый трейлер перезапуска экшн-триллера «Хеллбой», режиссёром которого выступил Нил Маршалл, появился в Сети.
Ролик опубликован на официальном YouTube-канале Lionsgate.
Главные роли в фильме исполнили Дэвид Харбор, Иэн МакШейн и Милла Йовович.
Перезапуск кинокомиксной франшизы выйдет на экраны в России 11 апреля 2019 года. Рейтинг ожидания киноленты, согласно данным портала «Кинопоиск», составляет 91%.
Ранее News.ru писал, что в официальном Twitter-аккаунте сериала «Игра престолов» появился 30-секундный тизер нового сезона, а после — уже официальный трейлер. Кроме того, создатели культового проекта анонсировали ещё один эпизод, который выйдет после окончания сезона.