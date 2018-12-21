Трейлер киноновинки с Дэниелом Рэдклиффом появился в Сети

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Дэниел Рэдклифф

Трейлер многосерийной комедии про божественную канцелярию появился в интернете. Ролик разместил телеканал TBS на сервисе YouTube.

Сценарий мини-сериала написан по произведению Саймона Ричи «Что во имя Бога», сообщает «Профиль». Дэниел Рэдклифф и Стив Бушеми играют в нём главные роли.

Согласно сюжету, в божественном управлении происходит полная неразбериха, а самому Господу надоели люди. Поэтому землю хотят взорвать, чтобы на её месте построить что-то новое. Ангелы планируют помешать этим планам Бога.

Ранее News.ru писал, что в официальном Twitter-аккаунте «Игры престолов» появился 30-секундный тизер нового сезона, а после — уже официальный трейлер. Кроме того, создатели культового проекта анонсировали ещё один эпизод, который выйдет после окончания сезона.