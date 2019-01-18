Появился трейлер фильма об убийце Гитлера и Бигфута

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Компания RLJE Films опубликовала на своём канале в YouTube трейлер грядущего дебюта режиссёра Роберта Д. Кржиковски. Картина называется «Человек, который убил Гитлера и потом Бигфута».

Лента повествует об американце, который во время Второй мировой войны убил Адольфа Гитлера. После военных действий он перебрался на север США, где встретил старость. Однако неожиданно ветеран снова понадобился родине — ФБР попросила его выследить и убить Бигфута, который является носителем опасного вируса.

Фильм уже вошёл в перечень премьер, которых больше всего ждут фанаты хорроров и жанрового кино, сообщает «Профиль».

Ранее News.ru писал, что YouTube-канал JoBlo Movie Trailers опубликовал секретный тизер третьей части легендарной комедии «Охотники за привидениями». По данным ресурса, ролик в Сеть выложил сам режиссёр картины Джейсон Райтман.