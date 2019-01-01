USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,280 $   Brent53.65 $ Bitcoin3,754.62 $
МОСКВА-5°C17:29
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

Тизер нового сезона «Очень странных дел» появился в Сети

Кадр из сериала «Очень странные дела» Netflix

Кадр из сериала «Очень странные дела»

культура [ версия для печати ]

Компания Netflix разместила в Интернете тизер и постер третьего сезона сериала «Очень странные дела». Зрители увидят новые серии 4 июля.

Слоган сезона, согласно размещённому в Twitter посту, — «Одно лето может изменить всё».

Ранее News.ru писал, что в официальном Twitter-аккаунте «Игры престолов» появился 30-секундный тизер нового сезона, а после — уже официальный трейлер. Кроме того, создатели культового проекта анонсировали ещё один эпизод, который выйдет после окончания сезона.


#сериалы #netflix
самое читаемое
спорт
В допинговом скандале вокруг биатлонистов нашли виновных
происшествия
Генерал ФСБ: РФ сорвала крупную операцию спецслужб США


читайте также
культура 11:00, 25 декабря 2018
Тизер комедии о блокаде попал в Сеть
культура 11:12, 7 декабря 2018
Зрителям представили тизер финала «Игры престолов»
культура 12:17, 23 ноября 2018
Walt Disney показала тизер нового «Короля Льва»
Лента новостей
в мире 17:24
Папа Франциск посвятил новогоднюю мессу материнству
общество 17:22
Задержанный в РФ гражданин США прилетел на свадьбу
в мире 17:22
Женщины Индии выстроили живую стену в борьбе за равенство
общество 17:21
Четверо пострадавших в Магнитогорске получили паспорта
общество 17:15
Трудовой патент для мигрантов подорожал в Москве
Другие новости
культура 16:49
Красовский отменил «Праздник» из-за Магнитогорска
культура 16:02
Умер основатель реалистичного индийского кино Мринал Сен
культура 14:17
Киноведы и кинокритики назвали главный фильм уходящего года
культура 05:59
Умер музыкант группы Walk off the Earth Майк Тейлор
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top