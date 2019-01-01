Тизер нового сезона «Очень странных дел» появился в Сети

Компания Netflix разместила в Интернете тизер и постер третьего сезона сериала «Очень странные дела». Зрители увидят новые серии 4 июля.
Слоган сезона, согласно размещённому в Twitter посту, — «Одно лето может изменить всё».
JULY 4 pic.twitter.com/UX9M1L02rd— Stranger Things (@Stranger_Things) 1 января 2019 г.
Ранее News.ru писал, что в официальном Twitter-аккаунте «Игры престолов» появился 30-секундный тизер нового сезона, а после — уже официальный трейлер. Кроме того, создатели культового проекта анонсировали ещё один эпизод, который выйдет после окончания сезона.