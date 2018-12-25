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Тизер комедии о блокаде попал в Сеть

Кадр из фильма «Праздник» kinopoisk.ru

Кадр из фильма «Праздник»

культура [ версия для печати ]

Создатель фильма «Коллектор» Алексей Красовский разместил на своём YouTube-канале трейлер трагикомедии «Праздник» о встрече Нового года в блокадном Ленинграде. По словам режиссёра, его предупредили, что заблокируют фильм на YouTube, если Красовский решит его выложить.

Из-за поднявшейся вокруг картины шумихи режиссёр не стал предоставлять копию фильма в прокуратуру и заморозил сбор денег на съёмки. Таким образом Красовский хочет избежать провокаций и ни от кого не зависеть. 

В итоге премьера «Праздника» состоится лишь в интернете. Ожидается, что фильм о несправедливости в блокадном Ленинграде будет доступен для просмотра уже 31 декабря. 

С самого начала съёмок вокруг чёрной комедии начал назревать скандал. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пожаловался министру культуры Владимиру Мединскому и попросил отказать Красовскому в выдаче прокатного удостоверения. Однако режиссёр предвосхитил события и объявил, что не стремится получить удостоверение, а фильм просто выложит в Сеть.

Создатель «Праздника» утверждает, что ему дали понять: Роскомнадзор заблокирует фильм на YouTube, стоит ему появиться на просторах интернета. 


#блокада #праздник #Ленинград #ВеликаяОтечественнаявойна
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