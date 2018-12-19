Достучался до небес

https://news.ru/storage/news/c109200e2b8826477d9dcc8201c05099/0aeffc6f-2889-4a0e-b22e-9390fa606d23_850.jpg Мichael Kappeler/dpa/Global Look Press

Тилю Швайгеру — 55

Тильман Валентин Швайгер родился 19 декабря 1963 года в ФРГ. После школы поступил в университет на факультет германистики. Но через два года решил сменить направление и поступил в медучилище. Окончив его, послужил в армии. И только затем, не найдя себе применения в гражданской жизни, по совету знакомой поступил в театральную школу в Кёльне. Актёрский успех пришёл к Тилю Швайгеру довольно поздно — только в 1997 году роль в фильме «Достучаться до небес» сделала его по-настоящему знаменитым. В дальнейшем Швайгер снялся в полусотне картин разной степени достоинства. В ряде из них он выступал сценаристом, постановщиком и продюсером.