USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.58 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C16:34
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

Достучался до небес

Мichael Kappeler/dpa/Global Look Press

культура [ версия для печати ]
Тилю Швайгеру — 55

Тильман Валентин Швайгер родился 19 декабря 1963 года в ФРГ. После школы поступил в университет на факультет германистики. Но через два года решил сменить направление и поступил в медучилище. Окончив его, послужил в армии. И только затем, не найдя себе применения в гражданской жизни, по совету знакомой поступил в театральную школу в Кёльне. Актёрский успех пришёл к Тилю Швайгеру довольно поздно — только в 1997 году роль в фильме «Достучаться до небес» сделала его по-настоящему знаменитым. В дальнейшем Швайгер снялся в полусотне картин разной степени достоинства. В ряде из них он выступал сценаристом, постановщиком и продюсером.


самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

Лента новостей
спорт 16:30
Медведева показала новую короткую программу
политика 16:29
Путин одобрил военную доктрину Союзного государства
общество 16:29
Врач: найденные в НМИЦ трупы свидетельствуют о преступлении
технологии 16:25
Нейросети станут центральной темой форума «Армия»
спорт 16:25
Бабушке Медведевой запретили смотреть на тренировки на ЧР
происшествия 16:23
Самолёт в Татарстане пытался взлететь и замёрз
экономика 16:21
Аукцион Минфина по размещению ОФЗ на 10 млрд рублей отменён
спорт 16:19
Сироткин может присоединиться к «Феррари»
общество 16:15
Бывшему офицеру МВД дали пять лет колонии за взятку
в мире 16:12
Неизвестный устроил поножовщину в Лондоне
общество 16:09
Медведицу нашли на улице в Краснодаре
спорт 16:08
Мутко понравилась его работа в РФС
общество 16:05
Проезд в электричках Москвы и области подорожает
спорт 16:02
Ургант опять засветится на баскетболе
экономика 16:00
Росстат: недельная инфляция составила 0,2%
Другие новости
культура 16:28
Ревва вновь стал «бабушкой лёгкого поведения»
Вторую часть популярной комедии представили в Москве
культура 13:13
Папа римский рассказал о молитвах за Россию
культура 11:37
Серые мышки стали главным трендом в кино
Героев выделяют из толпы не личные данные, а обстоятельства
культура 23:49
Скончался актёр Олег Мартьянов
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top