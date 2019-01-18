https://news.ru/storage/news/af394b93101bcf5f197ee4d94ea935c7/569c324c-d99e-46c9-be78-0f6deb381eb2_850.jpg Дмитрий Киселев/News.ru

Всероссийский театральный марафон открылся во Владивостоке. Он проводится в рамках Года театра.

На торжественной церемонии, которая проходила на сцене Мариинского театра, присутствовала вице-премьер Ольга Голодец. Она вручила губернатору Приморского края Олегу Кожемяко статуэтку, выполненную в форме древнегреческого амфитеатра.

«Сегодня здесь, во Владивостоке, мы зажигаем новую звезду, которая поведёт наш российский театр в будущее», — цитирует Голодец «Интерфакс».

В свою очередь, председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин напомнил, что Год театра должен стать незабываемым праздником для зрителей. Он отметил, что «год театра — это прежде всего год зрителя».

Для открытия Всероссийского театрального марафона был выбран балет Петра Чайковского «Спящая красавица», уточняет «Ридус».

Марафон продлится в течение всего 2019 года. В нём примут участие 85 регионов России. Гастрольные показы пройдут в формате культурной эстафеты. Из Владивостока Приморский драматический театр отправится в Хабаровск, Хабаровский музыкальный театр — в Южно-Сахалинск, схожий культурный обмен произведут и другие регионы страны.

Эстафета дойдёт и до самой западной точки страны — Калининграда.

Ранее, как сообщал News.ru, Ольга Голодец сообщила о росте числа посетителей в учреждениях культуры. По предварительной оценке, в 2018 году на выставки россияне сходили около 140 млн раз, а театры посетили 40 млн зрителей.