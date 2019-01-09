Таллин готовит площадку для приёма Большого театра

Столица Эстонии будет готова к приёму трупп Большого и Мариинского театров через восемь лет.
По словам гендиректора национальной оперы «Эстония» Айвара Мяэ, работы над созданием подходящей площадки уже ведутся. Сейчас эстонские артисты приехали с гастролями в Москву. Они будут выступать на сцене Большого театра с 9 по 12 января. Несмотря на хорошие отношения между Айваром Мяэ и гендиректором Большого театра Владимиром Уриным, возможности предоставить условия для ответных гастролей у Таллина нет.
«Сейчас есть план — в Эстонии есть большая сцена, которая была построена на Олимпийские игры в 1980 году. Мы сейчас в правительство (пришли) с проектом, чтобы перестроить ее под оперный театр», — сообщил он.
Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас во время встречи с послом РФ Александром Петровым заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.