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Таллин готовит площадку для приёма Большого театра

Stefan Kiefer/imagebroker.com/Global Look Press

культура [ версия для печати ]

Столица Эстонии будет готова к приёму трупп Большого и Мариинского театров через восемь лет.

По словам гендиректора национальной оперы «Эстония» Айвара Мяэ, работы над созданием подходящей площадки уже ведутся. Сейчас эстонские артисты приехали с гастролями в Москву. Они будут выступать на сцене Большого театра с 9 по 12 января. Несмотря на хорошие отношения между Айваром Мяэ и гендиректором Большого театра Владимиром Уриным, возможности предоставить условия для ответных гастролей у Таллина нет.

«Сейчас есть план — в Эстонии есть большая сцена, которая была построена на Олимпийские игры в 1980 году. Мы сейчас в правительство (пришли) с проектом, чтобы перестроить ее под оперный театр», — сообщил он.

Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас во время встречи с послом РФ Александром Петровым заявил, что надеется на улучшение отношений с Россией.


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