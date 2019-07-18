https://static.news.ru/photo/06193c8c-a9fb-11e9-a3ef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Муж народной артистки СССР Инны Чуриковой Глеб Панфилов был 19 июля замечен у входа в НИИ имени Склифосовского. Актёр вместе с сыном Иваном приехал навестить супругу, оказавшуюся в реанимации из-за падения на сцене.

На территорию клиники близкие Чуриковой заехали на автомобиле.

Я ничего не знаю, я приехал узнать, — отмахнулся Панфилов от журналистов.

75-летняя актриса была госпитализирована 18 июля. Она упала со сцены прямо во время спектакля. Врачи диагностировали у неё перелом рёбер, передаёт Пятый канал .

Ранее в НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии здоровья актрисы. Как пояснили в справочной службе клиники, артистка находится в реанимации, её состоянии врачи оценивают как тяжёлое, писал News.ru.