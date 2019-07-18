Муж народной артистки СССР Инны Чуриковой Глеб Панфилов был 19 июля замечен у входа в НИИ имени Склифосовского. Актёр вместе с сыном Иваном приехал навестить супругу, оказавшуюся в реанимации из-за падения на сцене.
На территорию клиники близкие Чуриковой заехали на автомобиле.
Я ничего не знаю, я приехал узнать, — отмахнулся Панфилов от журналистов.
75-летняя актриса была госпитализирована 18 июля. Она упала со сцены прямо во время спектакля. Врачи диагностировали у неё перелом рёбер, передаёт
Ранее в НИИ имени Склифосовского рассказали о состоянии здоровья актрисы. Как пояснили в справочной службе клиники, артистка находится в реанимации, её состоянии врачи оценивают как тяжёлое, писал News.ru.