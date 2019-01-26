Стали известны лауреаты премии «Золотой орёл-2019»

В Москве завершилась церемония вручения кинопремии «Золотой орёл-2019». Главным её триумфатором стала драма «Война Анны».
Картина, рассказывающая о девочке-сироте, которой удалось в одиночку выжить в оккупированной немцами деревне, победила в главной номинации — «Лучший фильм». Автор ленты Алексей Федорченко получил «Золотого орла» как лучший режиссёр.
Актриса Аглая Тарасова удостоилась награды за главную роль в фильме «Лёд», а Владимир Машков получил «Орла» за работу в картине «Движение вверх».
Александр Петров, который был дважды представлен в номинации «Лучший актёр», завоевал только одну статуэтку — за роль в телесериале «Sпарта». Анна Михалкова признана лучшей телевизионной актрисой за работу в многосерийном телефильме «Обычная женщина».
Призом за лучший сценарий была отмечена «История одного назначения» Авдотьи Смирновой. Лучшим анимационным фильмом признана «Гофманиада».
Ранее News.ru опубликовал фоторепортаж с самыми яркими моментами церемонии.