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Стали известны лауреаты премии «Золотой орёл-2019»

Никита Михалков Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Никита Михалков

культура [ версия для печати ]

В Москве завершилась церемония вручения кинопремии «Золотой орёл-2019». Главным её триумфатором стала драма «Война Анны».

Картина, рассказывающая о девочке-сироте, которой удалось в одиночку выжить в оккупированной немцами деревне, победила в главной номинации — «Лучший фильм». Автор ленты Алексей Федорченко получил «Золотого орла» как лучший режиссёр.

 

Актриса Аглая Тарасова удостоилась награды за главную роль в фильме «Лёд», а Владимир Машков получил «Орла» за работу в картине «Движение вверх».

Александр Петров, который был дважды представлен в номинации «Лучший актёр», завоевал только одну статуэтку — за роль в телесериале «Sпарта». Анна Михалкова признана лучшей телевизионной актрисой за работу в многосерийном телефильме «Обычная женщина».     

Призом за лучший сценарий была отмечена «История одного назначения» Авдотьи Смирновой. Лучшим анимационным фильмом признана «Гофманиада».

Ранее News.ru опубликовал фоторепортаж с самыми яркими моментами церемонии.


#россия #кинопремия #золотойорел
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