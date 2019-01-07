Спейси перед судом не признал вину в домогательствах

Звезда американского сериала «Карточный домик» Кевин Спейси отверг в суде обвинения в сексуальных домогательствах к 18-летнему подростку, которые якобы имели место в 2016 году.
Суд проходит на американском острове Нантакет, где, как считается, произошёл инцидент. 59-летнему актеру вменяют неуместные прикосновения к сотруднику местного ресторана.
Спейси не проронил ни слова во время слушаний, передает The Independent. О его отказе признать обвинение известно из ранее поданных в суд документов. Он лишь кивнул, когда судья разъяснял ему запрет на какие-либо коммуникации с предполагаемой жертвой преступления. Заседание отложено до марта.
В прошлом году экс-телеведущая Хизер Унру обвинила Спейси в попытке изнасилования её сына в июле 2016 года. Она заявила, что артист спаивал молодого человека и домогался его, ощупав интимные части тела. Сама жертва позиционирует инцидент как изнасилование, писал News.ru.