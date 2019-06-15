В Зимнем театре в Сочи в рамках кинофестиваля «Кинотавр» состоялся спецпоказ фильма Кантемира Балагова «Дылда».
Продюсер картины и президент кинофестиваля Александр Роднянский поблагодарил учителя Балагова, режиссёра Александра Сокурова, сообщает
Как ранее писал News.ru, фильм «Дылда» получил приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Балагов не успел приехать в Канны к торжественной церемонии, поэтому награду за него получил Роднянский. Он сообщил, что режиссёру картины всего 27 лет, он ученик Александра Сокурова.
Сообщалось, что в фильме рассказывается история жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград. Роли исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие.