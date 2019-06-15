https://static.news.ru/photo/53ca3f6a-8eeb-11e9-8f8f-fa163e074e61_1024.jpg Фото: youtube.com

В Зимнем театре в Сочи в рамках кинофестиваля «Кинотавр» состоялся спецпоказ фильма Кантемира Балагова «Дылда».

Продюсер картины и президент кинофестиваля Александр Роднянский поблагодарил учителя Балагова, режиссёра Александра Сокурова, сообщает РИА Новости .

Как ранее писал News.ru, фильм «Дылда» получил приз за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. Балагов не успел приехать в Канны к торжественной церемонии, поэтому награду за него получил Роднянский. Он сообщил, что режиссёру картины всего 27 лет, он ученик Александра Сокурова.

Сообщалось, что в фильме рассказывается история жизни двух молодых девушек, которые возвращаются с фронта в послевоенный Ленинград. Роли исполнили Виктория Мирошниченко, Василиса Перелыгина, Ксения Кутепова и другие.