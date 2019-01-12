Создатели «Пилы» перезапустят «Пункт назначения»

https://news.ru/storage/news/d5a191dedcde7800f8e4bfc9df50af44/eda42bc7-b271-44f9-95e9-ad22061941ec_850.jpg KPA/Global Look Press

Студия New Line Cinema готовит новую версию популярной франшизы фильмов ужасов «Пункт назначения».

К шестой части сценарий напишут Патрик Мелтон и Маркус Данстэн. Именно они работали над первыми четырьмя частями фильма «Пила».

Подробности о дате начала съемок, актёрах и сюжете на данный момент создатели держат в секрете.

Первая часть «Пункта назначения» вышла в 2000 году. Всего на экраны вышло 5 частей, в общей сложности они собрали в прокате более $660 млн.

Ранее актёр Эдди Мёрфи анонсировал съёмки сиквела культового фильма «Поездка в Америку». Работой над фильмом займётся киностудия Paramount Pictures. Режиссёром выступит Крэйг Брюэр, в прошлом снявший фильм «Стон чёрной змеи». Во второй части также снимется и Арсенио Холл, сыгравший в оригинальном фильме помощника принца Акима, писал News.ru.