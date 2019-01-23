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Создателей фильма о Льве Яшине оштрафуют

Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» Ministry of Culture Russia/Twitter.com/Global Look Press

Кадр из фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

культура [ версия для печати ]

Создателей художественного фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» — кинокомпанию «Кремлинфильмз» — оштрафуют на несколько миллионов рублей из-за срыва сроков сдачи картины.

«Картина получила господдержку в размере 60 млн рублей и должна была быть сдана в октябре 2018 года», — сообщили в Минкультуры РФ.

Представитель компании Наталья Боровкова пообещала министру сдать первую копию картины 25 мая, полностью завершить фильм планируется 7 сентября.

Ранее News.ru писал, что прошедший год для российских кинематографистов выдался весьма успешным. Отечественные картины собрали в прокате 13,8 миллиарда рублей, а посмотрели их почти 58 миллионов человек. За первые три недели этого года кинотеатры посетило рекордное количество зрителей — более 21 миллиона. Свыше 70 процентов кассовых сборов за этот период принесли российские фильмы — это больше 5 миллиардов рублей.


#фильм #Минкультуры #ЛевЯшин
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