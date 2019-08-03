https://static.news.ru/photo/00ee8d40-b688-11e9-ae05-fa163e074e61_660.jpg Фото: Прокопий Уляшов/vk.com

«Союзмультфильм» заинтересовался работами художника из Сыктывкара Прокопия Уляшова после публикации изображений героев советских мультфильмов в образах персонажей «Игры престолов». Мастера пригласили на работу в студию, к своим обязанностям он сможет приступить уже в сентябре.

После невероятного успеха рисунков Прокопия в социальных сетях мы пригласили его на экскурсию и собеседование в «Союзмультфильм». Он действительно оказался очень талантливым молодым человеком с большим количеством креативных идей, поэтому мы предложили ему работу в Москве, на должности специалиста по продвижению, — рассказал источник РИА Новости .

Ранее Уляшов опубликовал в Сети подборку иллюстраций, на которых он изобразил героев советских мультфильмов в образах персонажей из «Игры престолов». Волк и заяц предстали в образах Сандора (Пса) Клигона и Арьи Старк. Малыш и Карлсон стали Джофри Баратеоном и Тирионом Ланистером. Хоккеистов из мультфильма «Шайбу! Шайбу!» превратили в армию Короля ночи.

Ранее News.ru писал, что «Союзмультфильм» выпустит 3D-версии «Попугая Кеши» и «Крокодила Гены». Киностудия также собирается снять продолжение таких культовых мультиков, как «Ну, погоди», «Маугли», «Умка» и «Чебурашка и крокодил Гена».