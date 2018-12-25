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«Союзмультфильм» планирует создать сериал про Чиполлино

Скриншот из мультфильма Чиполлино (1961) kinopoisk.ru

Скриншот из мультфильма "Чиполлино" (1961)

культура [ версия для печати ]

Председатель правления студии «Союзмультфильм» на коллегии Минкультуры Юлиана Слащёва сообщила, что студия ведёт переговоры с наследниками Джанни Родари о производстве нового сериала про Чиполлино.

«Ведутся также переговоры с итальянскими продюсерами и наследниками Джанни Родари о возможном производстве сериала о Чиполлино, о дальнейшем развитии истории с этим персонажем», — рассказала Слащёва.

В 1961 году вышел полнометражный мультфильм «Чиполлино» режиссёра Бориса Дежкина. Итальянский писатель Джанни Родари создал персонажа, которого полюбили все советские дети. Российская киностудия надеется создать продолжение истории о Чиполлино.

Ранее News.ru писал о том, что новогодняя серия «Возвращение в Простоквашино» появилась на YouTube-канале киностудии «Союзмультфильм». В новой серии герои в преддверии праздника столкнутся с отсутствием снега в канун Нового года. Персонажи мультфильма будут бороться за праздничное настроение и возвращение зимней сказки.


#россия #Союзмультфильм #мультфильм #сериал #культура #чипиллино
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