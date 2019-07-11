Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Совет Федерации внесёт предложение в министерство иностранных дел об ограничении въезда в РФ грузинской певице Нино Катамадзе, которая на фоне антироссийских протестов в Грузии заявила о намерении больше не выступать в России. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков.

Мы сейчас работаем с МИД... Сейчас будем входить с предложением, — цитирует Пушкова РИА Новости.

Как писал News.ru, Пушков считает аморальным приглашение певицы в Россию после объявления ею бойкота по политическим причинам.

30 июня Нино Катамадзе присоединилась к вышедшим на митинг в Тбилиси у парламента Грузии, извинилась за поездку в Москву и пообещала, что больше никогда не будет выступать в России. Свои намерения она также подкрепила постом в Facebook. Однако, организатор выступления певицы в Crocus City Hall, который намечен на 27 марта 2020 года, заявил, что переговоры с артисткой продолжаются и никаких сведений об отмене с её стороны не поступало.

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