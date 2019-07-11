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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает «маразмом» не допускать к участию в детском конкурсе Евровидение ребят, выступавших в России после 2014 года.

Пригожин выразил глубокое разочарование деятельностью президента Украины Владимира Зеленского, с приходом которого к власти у артистов появилась надежда на дружеские отношения между народами. Продюсер считает, что этот вопрос можно было...