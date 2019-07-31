https://static.news.ru/photo/81194876-b420-11e9-ba73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Игорь Иванко/АГН «Москва»

Электронное издание «От ВСХВ до ВДНХ», выпуск которого приурочен к 80-летию выставки, появилось в библиотеке Московской электронной школы.

Выпуск разделён на две главы, охватывающие периоды с 1939 по 1959 годы и с 1959 по 2019. Для создания материала были изучены документы Архивного фонда города, рассказывает « Москва 24 ».

Как писал News.ru ранее, собранный к 80-летию ВДНХ парящий мост покажут посетителям парка «Останкино» 1 августа 2019 года. Это будет картонная инсталляция, которую создаст команда под руководством французского художника Оливье Гросстета.