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Sony начала работу над продолжением «Венома»

Кадр из фильма «Веном» WDSSPR

Кадр из фильма «Веном»

культура [ версия для печати ]

Американская кинокомпания Sony приступила к съёмкам продолжения фильма «Веном» с Томом Харди в главной роли. Сценаристом картины стала Келли Марсел, занимавшаяся созданием первой части фильма.

В самой компании Sony от комментариев отказались, пишет The Hollywood Reporter.

По сюжету фильма, основанного на комиксах Marvel, в репортёра Эдди Брока вселяется существо-симбиот, и он становится обладателем сверхчеловеческих возможностей.

Как ранее писал News.ru, супергеройский фильм с Томом Харди обогнал боевик по комиксам издательства DC «Лига справедливости» по кассовым сборам. Во всём мире «Веном» собрал в прокате более $673 млн, тогда как «Лига справедливости» — $657 млн.


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