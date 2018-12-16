«Смерть Сталина» признана лучшей европейской комедией

Фильм Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» признан лучшей комедией по версии Европейской киноакадемии. Торжественная церемония состоялась в испанской Севилье.
Картина рассказывает о последних часах жизни Иосифа Сталина и борьбе за власть в его окружении после кончины вождя. Фильм должен был выйти в широкий российский прокат, однако Министерство культуры под давлением общественности запретило показ. По мнению ведомства, зрители могли воспринять киноленту как насмешку над советским прошлым. Тем не менее, премьера в России состоялась 25 января 2018 года в кинотеатре «Пионер». Вскоре после этого туда прибыл наряд полиции.
Как сообщал News.ru, лучшим европейским фильмом стала драма польского режиссёра Павла Павликовского «Холодная война».