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«Смерть Сталина» признана лучшей европейской комедией

Кадр из фильма «Смерть Сталина» volgafilm.ru/Global Look Press

Кадр из фильма «Смерть Сталина»

культура [ версия для печати ]

Фильм Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина» признан лучшей комедией по версии Европейской киноакадемии. Торжественная церемония состоялась в испанской Севилье.

Картина рассказывает о последних часах жизни Иосифа Сталина и борьбе за власть в его окружении после кончины вождя. Фильм должен был выйти в широкий российский прокат, однако Министерство культуры под давлением общественности запретило показ. По мнению ведомства, зрители могли воспринять киноленту как насмешку над советским прошлым. Тем не менее, премьера в России состоялась 25 января 2018 года в кинотеатре «Пионер». Вскоре после этого туда прибыл наряд полиции. 

Как сообщал News.ru, лучшим европейским фильмом стала драма польского режиссёра Павла Павликовского «Холодная война».


#кино #премия #смертьсталина
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