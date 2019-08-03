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Композитор Баррингтон Фелунг, прославившийся написанием музыки к более чем 60 фильмам и сериалам, скончался в возрасте 65 лет.

Музыкант умер в своём доме в Австралии 1 августа. Причины его смерти не называются, сообщает ВВС .

В начале своей карьеры Фелунг сочинял музыку для балета. В 1986 году по предложению режиссёра Энтони Мингелла написал партитуру для спектакля «Сделано в Бангкоке», а в 1987-м — главную музыкальную тему для сериала «Инспектор Морс». Эта работа принесла ему премию BAFTA.

В дальнейшем Фелунг сочинял музыку к таким фильмам, как «Нострадамус», «Жена политика», «Остров сокровищ», «Дикие лошади», «Провокатор», а также «Близнецы-драконы».

Ранее News.ru писал, что в Москве скончался композитор Игорь Извеков. Он преподавал в одной из столичных музыкальных школ, а также работал над «Антологией Николая Караченцова».