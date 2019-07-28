https://static.news.ru/photo/1bd265c0-b172-11e9-9071-fa163e074e61_1024.jpg Карлос Крус-Диес в 2018 году Фото: Sabine Glaubitz/DPA/TASS

Один из основоположников оп-арта, художник из Венесуэлы Карлос Крус-Диес умер в возрасте 95 лет.

Это произошло во Франции. Как сообщает его парижского фонд, художник умер 27 июля в окружении семьи. В сообщении отмечается, что вклад Крус-Диеса в искусство очень велик.

Его исследования и проекты внесли большой вклад в искусство, в новое понимание хроматического феномена, что делает его одним из самых знаковых мастеров кинетического искусства, — передаёт руководство фонда в Instagram.

Похороны Карлоса Крус-Диеса пройдут в кругу семьи.

Художник родился в Каракасе в 1923 году. В 1960 году переехал в Париж. Основал художественные студии в венесуэльской и французской столицах, а также в Панаме и художественный фонд в Хьюстоне. В 2012 году стал кавалером ордена Почётного легиона — высшей награды Франции.

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