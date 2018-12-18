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Скончался актёр Олег Мартьянов

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культура [ версия для печати ]

Заслуженный артист России Олег Сергеевич Мартьянов умер в Москве на 67-м году жизни. Он проработал в труппе Малого театра больше 30 лет — с 1973 года.

Коллеги актёра принесли свои соболезнования его родственникам, сообщается на сайте театра.

Олег Мартьянов наиболее известен по роли Виктора в кинокартине «Голубка» (1978). Всего он исполнил более 70 ролей как на родине, так и в других странах. Также артист озвучивал множество аудиокниг, среди которых «Этюд в багровых тонах», «Князь Серебряный», «Алиса в Стране чудес», «Оливер Твист» и другие.

Ранее News.ru писал, что актриса и режиссёр Пенни Маршалл скончалась в своём доме в Соединённых Штатах. Женщине было 76 лет.


#смерть #АКТЕР
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