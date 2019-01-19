Швыдкой рассказал об особой роли культурной дипломатии

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Михаил Швыдкой

Культурная дипломатия в последние годы приобретает особую роль, заявил спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

При этом он добавил, что подразумевает под этим научную дипломатию, добавив, что именно эти сферы становятся наиболее важными.

«Потому что там, где не могут договориться реальные политики, там, где работает режим санкций, включаются экономические запреты — там научная и культурная элита разных стран должна, конечно, работать на объединение. Дело в том, что это не только потребность, связанная с политикой, это потребность, связанная с наукой», — сообщил Швыдкой.

По его словам, в настоящее время многие проблемы, стоящие перед человечеством, невозможно решать без глобального сотрудничества.

В качестве примеров проектов, дающих «реальный результат», он привёл Европейскую организацию по ядерным исследованиям и адронный коллайдер. К этой сфере он также причислил космос.

Спецпредставитель главы государства пояснил, что добиться успехов в данной области без сотрудничества стран «в высшей степени затруднительно».

«Поэтому, мне кажется, роль науки, культуры, образования в сохранении мостов между народами и между нациями становится в высшей степени востребованной. И, что самое важное, она (наука. — News.ru) необходима человечеству, это важно понять», — подчеркнул он.

Швыдкой также отметил неоценимость миссии деятелей культуры и науки в сфере международных отношений.

Подробнее читайте в интервью News.ru.

Как писал News.ru, ранее спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству заявил, что отмена концертов рэперов не изменит ситуацию, сложившуюся в молодёжной среде. По его мнению, наивно полагать, что все проблемы возникли из-за слабой культуры и плохой пропаганды.