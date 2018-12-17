Шнуров вряд ли захочет выступить на Евровидении

Поклонники музыканта Сергея Шнурова предложили отправить группу «Ленинград» на международный конкурс Евровидение. Поклонники считают, что исполнитель покорил бы жюри и зрителей своей харизмой, обеспечив России победу в музыкальном состязании.
Свои предложения они высказали в комментариях к публикации в Instagram, где певец поблагодарил людей за то, что они создали аншлаг на концерте в Москве.
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В предновогодней суете и пробках, На время отложив свои заботы, Нашлось 60 тыс человек неробких, Что в вечер пятницы, да, даже и субботы, Пришли попарить снова свои души, Преодолев жуть в очереди, ибо, Стояли, чтобы вдоволь нас послушать. Я говорю вам, - Браво и Спасибо. Потратив время не в толпе универмага, Не на еду потратив свои средства, Вы сделали, ребята, два аншлага! Благодарю вас, честно, без кокетства. И аккуратно, перед Новым годом Я оплачу судебные все иски. На это скинулись вы всем народом, Два дня подряд заполнив Олимпийский!
Однако пресс-секретарь и гитарист «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин заявил, что Шнуров вряд ли воспримет такую идею с воодушевлением.
«Его уже не в первый раз просят поехать на „Евровидение“. Я не думаю, что он всерьёз относится к этой идее», — цитирует его Nation News.
Очередной конкурс Евровидение состоится в 2019 году в Израиле.
Ранее, как сообщал News.ru, французские кинематографисты высказали восхищение творчеством Сергея Шнурова. Клип «Кольщик» вдохновил их на создание веб-сериала в похожем стиле.