Шнуров вряд ли захочет выступить на Евровидении

https://news.ru/storage/news/cc62375c89d458e95bfe479e9c3eb044/e723875a-59aa-4749-bc9e-0a82c7f91d9c_850.jpg Leningrad Shnurov/youtube.com

Сергей Шнуров

Поклонники музыканта Сергея Шнурова предложили отправить группу «Ленинград» на международный конкурс Евровидение. Поклонники считают, что исполнитель покорил бы жюри и зрителей своей харизмой, обеспечив России победу в музыкальном состязании.

Свои предложения они высказали в комментариях к публикации в Instagram, где певец поблагодарил людей за то, что они создали аншлаг на концерте в Москве.

Однако пресс-секретарь и гитарист «Ленинграда» Дмитрий Гугучкин заявил, что Шнуров вряд ли воспримет такую идею с воодушевлением.

«Его уже не в первый раз просят поехать на „Евровидение“. Я не думаю, что он всерьёз относится к этой идее», — цитирует его Nation News.

Очередной конкурс Евровидение состоится в 2019 году в Израиле.

Ранее, как сообщал News.ru, французские кинематографисты высказали восхищение творчеством Сергея Шнурова. Клип «Кольщик» вдохновил их на создание веб-сериала в похожем стиле.