Сериалы заговорили о проблемах в России

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Кадр из сериала «Обычная женщина»

Лучшие российские проекты посвящены темам СПИДа и коррупции

Популярный сайт «Кино-театр.ру» подвёл итоги уходящего года и определил лучший отечественный сериал по версии кинокритиков. Каждый проект затрагивает остросоциальные проблемы и поднимает более серьёзные темы, чем проекты предыдущих лет.

«Звоните ДиКаприо!», Жора Крыжовников

Сериал о СПИДе набрал больше всего баллов от кинокритиков среди всех проектов за 2018 год. В восьми сериях разыгрывается настоящая драма современного человека, который на волне успеха вдруг узнаёт, что заразился ВИЧ. После того, как герой Александра Петрова (трилогия «Гоголь») обнаруживает у себя вирус, сюжет кардинально меняется, приобретая глубину и философские нотки. Недавно исполнитель роли другого брата актёр Андрей Бурковский поделился секретом съёмок проекта, благодаря которому удалось держать зрителей в напряжении.

«Когда мы с Александром Петровым приехали на финальную или, как говорят киношники, крайнюю смену, мы не знали финала фильма, то есть что мы будем играть сейчас. Это было изначальное условие режиссёра. И утром под взглядами таких же жаждущих и не знающих членов группы режиссёр прочитал нам, чем же заканчивается эта история… и отправил в кадр», — написал актёр в Instagram.

«Обычная женщина», Борис Хлебников

Сериал о русской женщине, которая «коня на скаку остановит». Хотя для героини обуздать скакуна было бы слишком простой задачей по сравнению с теми, которые ей приходится решать каждый день. 39-летняя героиня (Анна Михалкова) тянет за собой всю семью, и в этом ей помогает бизнес: цветочный ларёк и подпольный бордель.

«Обычная женщина» постоянно «разруливает» множество сложных ситуаций: то подопечную Марины находят мёртвой, то муж изменяет ей с молодой коллегой. Вдобавок ко всему беременную Марину регулярно пытается уколоть свекровь, дети её обманывают, но она каждый раз выходит сухой из воды, а выглядит это ещё эффектнее, потому что с виду она никакая не героиня, а совершенно обычная женщина.

«Я до сих пор живу в этом доме, правда, бордель уже прикрыли, вернее, переквалифицировали. Это квартира, которая сначала сдавалась гастрабайтерам, потом там была мини-гостиница, затем её сдавали внаём проституткам и их клиентам. И каждое утро, когда я отводил детей в школу, видел выходящих оттуда красивых девушек. Квартиру сдавала самая обычная женщина, которая хотела сделать это с наибольшей выгодой для себя — никакой экзотики. Сутенёрша — это совсем необязательно человек в леопардовом манто и с золотым зубом», – рассказал News.ru режиссёр Борис Хлебников.

«Домашний арест», Пётр Буслов

Идея снять сериал про взяточника пришла в голову любителю песен о чиновниках – резиденту Comedy Club Семёну Слепакову. Мэра города Синеозёрск ловят на коррупции и отправляют отбывать домашний арест по месту прописки. Так привыкший к роскоши государственный служащий оказывается в простой коммунальной квартире. Проект — бальзам на душу российского зрителя, история об установлении социальной справедливости пускай не совсем правдоподобная, но забавная и долгожданная.

Сериал не оставил в стороне даже российского премьер-министра. Дмитрий Медведев заявил недавно, что считает типажи из сериала узнаваемыми.

«Ненастье», Сергей Урсуляк

Детектив об ограблении инкассаторской машины её же водителем. Бывший афганец вынужден скрываться в богом забытой деревне Ненастье и от нечего делать прокручивает в голове события, произошедшие с ним в Афганистане, а заодно пытается адаптироваться и жить в новой реальности.