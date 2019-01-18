Сериалы-2019: чем удивят Хаматова и Матвеев

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Кадр из сериала «Ростов»

Российские телефильмы, которые будут смотреть в телесезоне

Январь традиционно считается месяцем, который обходится без громких премьер в телеэфире. Каналы ждут февраля–марта, чтобы показать припасённые козыри. Рассказываем, какие проекты определённо стоит ждать.

«Триггер»

Телефильм с Максимом Матвеевым оценили ещё до премьеры. Его показали в минувшем году на Каннском кинофестивале, где он стал финалистом питчинга лучших международных сериалов MIPDrama Screenings 2018. У Матвеева роль психотерапевта, методы работы которого могут спугнуть слишком впечатлительного пациента. По мнению Артёма, традиционная психотерапия лечит не болезнь, а лишь симптомы. Артём же провоцирует клиентов, намеренно выталкивая клиентов из зоны психологического комфорта. События приобретают неожиданный поворот, когда одного из пациентов находят мёртвым — он покончил с собой.

«Артема отправляют в тюрьму. И он решает доказать свою невиновность, раскрыв того, кто действительно несёт ответственность за смерть пациента… С нетерпением жду премьеры!» — говорит Максим Матвеев.

16-серийный проект выйдет на Первом канале весной.

«Зулейха открывает глаза»

Многосерийный фильм по одному из самых обсуждаемых российских романов Гузель Яхиной выйдет на канале «Россия». На январь пришлись заключительные дни съёмок. В главной роли — Чулпан Хаматова, мечтавшая сыграть Зулейху, она была уверена, что роль ей не предложат — героиня в книге существенно моложе. Однако писательница не видела в этой роли никого другого, а продюсеры оказались только за. Специально для съемок Чулпан Хаматова учила татарский язык.

Ещё одна любопытная деталь: актриса и писательница ходили в одну школу в Казани, но познакомились только во время работы над проектом.

«Девушка с Билборда»

Аня Чиповская стала новым лицом канала СТС. Актриса сыграла главную роль в сериале о романе наследницы миллионного состояния и обычного пекаря (Никита Волков). По словам одной из самых красивых актрис отечественного кино, они с её героиней похожи.

«Она — девочка достаточно саркастичная, и в этом мы с ней похожи. Саша мне нравится ещё и тем, что у неё есть стержень — она не пустая и не глупая», — рассуждает исполнительница главной роли.

Экранный партнёр актрисы Никита Волков готовился к съемкам в кондитерской. Артист утверждает, что теперь ему любая выпечка и десерт по силам.

«Круассаны, корзиночки с заварным кремом, торт „Графские развалины“ — теперь всё это не составляет для меня труда», — довольно замечает Волков.

СТС Кадр из сериала «Девушка с Билборда»

«Алиби»

Евгений Стычкин сыграл сценариста Петра Решетникова, который придумывает сюжеты не только для кино. Его агентство «Алиби» продумывает оправдания для клиентов: будь то прикрытие для мужа или работодателя. Решетников увлечённо помогает своим клиентам. До тех пор, пока в агентство не обращается его собственная жена: она изменила мужу и ей нужно алиби. Шок увеличивается, когда герой попутно узнаёт, что сын встречается со своей учительницей. Сценаристы не поскупились на события для главного персонажа! «Алиби» выйдет на Первом канале.

пресс-служба Первого канала

«Ростов»

В сериале НТВ главную роль играет Артур Смольянинов. Актёр, ставший недавно во второй раз отцом, нечасто балует поклонников новыми ролями.

Его герой в прошлом вор-рецидивист, промышлявший в Ростове в начале 1920-х. Но времена изменились — теперь Козырь возвращается в город, чтобы навести порядок. Бывший грабитель становится начальником уголовного розыска. Кто, если не экс-уголовник лучше знает воровской мир? У героя Смольянинова есть прототип. По словам артиста, 1920-е — благодатная тема для съёмок, мол, время было лихим и дерзким — есть что сыграть. Среди партнёров Смольянинова Иван Охлобыстин, Софья Ардова, Александр Головин.