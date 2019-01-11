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Сериал российского производства впервые выкуплен Netflix

Кадр со съёмок сериала «Лучше, чем люди» kinopoisk.ru

Кадр со съёмок сериала «Лучше, чем люди»

культура [ версия для печати ]

«Лучше, чем люди» стал первым в истории российским сериалом, выкупленным Netflix для показа в категории Netflix Original. Сумма сделки рекордная для отечественных сериалов — $1 млн.

16 серий будут переведены на 25 языков и показаны с полноценным дубляжом, а не с привычными для российских сериалов на Netflix субтитрами. По словам гендиректора компании «Экспоконтент» Александры Модестовой, в случае если прокат сериала на Netflix окажется успешным, платформа будет искать возможности для заказа сериалов в России ещё на стадии раннего производства.

«Важность в том, что Netflix совершенно иначе продвигает свои сериалы, ставит их в подборку, присылает пуш-уведомления», — сообщила она.

Ранее News.ru писал о том, что пользователи Сети отметили сходство главной героини нового американского сериала Russian Doll («Матрёшка») с российской певицей Аллой Пугачёвой. В трейлере, опубликованном компанией Netflix, говорится о молодой девушке с рыжими волосами, которая ежедневно умирает из-за различных несчастных случаев и возвращается в предыдущий день.


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