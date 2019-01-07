Сериал об агентах КГБ получил «Золотой глобус»

https://news.ru/storage/news/8e4c987332c777f199adc624067c6aa5/9629729d-7273-4ee5-b524-815b0ebcd18d_850.jpg Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Сериал «Американцы» получил премию «Золотой глобус» в категории «Лучший драматический сериал». Церемония вручения проходит в Лос-Анджелесе.

Трансляцию вручения наград ведёт телеканал NBC.

На звание лучшего драматического сериала претендовали «Возвращение домой», «Поза», «Телохранитель» и «Убивая Еву». С 2013 года вышло шесть сезонов «Американцев» — сериала о двух агентах КГБ, живущих в пригороде Вашингтона.

Также на «Золотой глобус» претендовал исполнитель главной роли в «Американцах» Мэттью Риз, но он уступил Ричарду Мэддену, который получил премию за роль в сериале «Телохранитель».

Премия в категории «Лучший анимационный фильм» досталась картине «Человек-паук: Через вселенные». На этот приз были номинированы «Мирай из будущего», «Остров собак», «Ральф против Интернета» и «Суперсемейка-2».

Актёр Майкл Дуглас получил «Золотой глобус» за роль в комедийном сериале «Метод Коминского». Для него это уже четвёртый «Золотой глобус», на который он был номинирован девять раз.

Как писал ранее News.ru, в августе 2018 года сериал «Американцы» победил в трёх номинациях премии Ассоциации телевизионных критиков. Церемония вручения премии «Золотой глобус» стартовала в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе. Её ведущими стали канадская артистка Сандра О и американский комик Энди Сэмберг.