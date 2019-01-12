Серебренникову присудили премию «Белый слон»

Премия Гильдии кинокритиков «Белый слон» досталась режиссёру Кириллу Серебренникову.
Он стал победителем в номинации «Лучшая режиссёрская работа» за вышедший в прокат в июне фильм «Лето». Кроме того, режиссёр получил специальную премию имени Мирона Черненко.
Ранее News.ru писал о том, что Ассоциация театральных критиков (АТК) назвала человеком года режиссёра Кирилла Серебренникова. Художественный руководитель московского «Гоголь-центра» был удостоен звания «за беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста».