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Серебренникову присудили премию «Белый слон»

Кирилл Серебренников Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Кирилл Серебренников

культура [ версия для печати ]

Премия Гильдии кинокритиков «Белый слон» досталась режиссёру Кириллу Серебренникову.

Он стал победителем в номинации «Лучшая режиссёрская работа» за вышедший в прокат в июне фильм «Лето». Кроме того, режиссёр получил специальную премию имени Мирона Черненко.

Ранее News.ru писал о том, что Ассоциация театральных критиков (АТК) назвала человеком года режиссёра Кирилла Серебренникова. Художественный руководитель московского «Гоголь-центра» был удостоен звания «за беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста».


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