Серебренникову присудили премию «Белый слон»

https://news.ru/storage/news/dabc266e3626a45084e6fec3b7a097d8/48ea25f8-8707-4521-8b9b-c2292db40c5b_850.jpg Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Кирилл Серебренников

Премия Гильдии кинокритиков «Белый слон» досталась режиссёру Кириллу Серебренникову.

Он стал победителем в номинации «Лучшая режиссёрская работа» за вышедший в прокат в июне фильм «Лето». Кроме того, режиссёр получил специальную премию имени Мирона Черненко.

Ранее News.ru писал о том, что Ассоциация театральных критиков (АТК) назвала человеком года режиссёра Кирилла Серебренникова. Художественный руководитель московского «Гоголь-центра» был удостоен звания «за беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста».