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Лучший учитель английского

Кадр из фильма «Джанго освобожденный» Columbia Pictures

Кадр из фильма «Джанго освобожденный»

культура [ версия для печати ]
70 лет Сэмюэлю Л. Джексону

Одному из самых талантливых и ярких актёров Голливуда — Сэмюэлю Лерою Джексону — исполнилось 70 лет.

Можно долго рассказывать о феномене его успеха, о звездных ролях, о талантливой игре... А можно просто сказать, что его фразы из фильмов становятся мемами; плакат с Джулсом из «Криминального чтива» с восклицанием «English, motherfucker, do you speak it?» — непременный атрибут кабинетов прогрессивных и/или весёлых учителей английского; а образы его персонажей служат источником вдохновения для хеллоунских костюмов вот уже пару десятков лет. И всё это — показатель истинной народной любви.

Главные роли Сэмюэля Л. Джексона — в галерее News.ru.


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