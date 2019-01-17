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Семён Альтов рассказал о юмористах будущего

Семён Альтов Natalya Loginova/Global Look Press

Семён Альтов

культура [ версия для печати ]

Российский писатель-сатирик Семён Альтов празднует 74-й день рождения. В свой праздник он рассказал о том, как меняется юмор и о тех, кто придёт на смену современным юмористам.

По словам Альтова, он приветствует молодых комиков и желает им как можно дольше оставаться молодыми. Сам он пытается соответствовать нынешнему времени по мере сил и возможностей.

При этом сатирик подчеркнул, что некорректно сравнивать современный юмор с юмором начала девяностых. Он отметил, что жизнь меняется, а с ней меняются и шутки, сообщает News Inform.

Ранее News.ru писал, что депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Алексей Гончаренко появился в эфире украинского телеканала в образе Чарли Чаплина. Таким образом парламентарий высмеял шоумена Владимира Зеленского, который заявил о намерении баллотироваться в лидеры страны.


#будущее #семенальтов #юмор
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