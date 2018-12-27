Секс и наркотики: за что любят Гаспара Ноэ

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«Вход в пустоту», 2009

Мастер эротики и смерти воздействует на подсознание своими тайными методами

Гуру эпатажных эротических триллеров Гаспар Ноэ неожиданно приблизился к 55-летнему юбилею. Эксперименты с сознанием, секс, наркотики, убийства — это лишь художественные средства режиссёра, через которые транслируется другой, глубокий смысл. News.ru предлагает вспомнить ни на что не похожие фильмы культового режиссёра.

«Необратимость», 2002

Один из самых трагичных и жестоких фильмов кинематографа с реверсивной драматургией. Шокирующая история из жизни двух влюблённых разворачивается из конца в начало в любимом Ноэ нуарно-эротическом полумраке. Сцена изнасилования и убийства — далеко не единственная причина, которая заставляла зрителей с тревогой и отвращением покидать зал на премьере. Феномен, возможно, кроется там же, где ответ на вопрос о популярности мэтра эротических триллеров. В кино Гаспара Ноэ много неслучайных (и незаметных) элементов. Начальные эпизоды «Необратимости» сопровождаются едва уловимым низкочастотным шумом, вызывающим тревогу на подсознательном уровне. Кроваво-нуарный антураж стирает грани между реальностью и воображением, заставляет мысленно прокручивать в голове события, чтобы понять, что это вообще было. Фильмы Гаспара Ноэ надолго застревают в памяти, особенно провокационные сцены, как труп, оставляющие за собой кровавый след. Режиссёр исследует природу убийства на грани акционизма и помешательства и втягивает в свой эксперимент зрителей. «Необратимость» — это «классический» фильм Ноэ, если понятие классики вообще здесь уместно.

«Один против всех», 1998

Ранний фильм Ноэ радует оригинальными приёмами: каждая из сцен заканчивается звуком выстрела, а за 15 минут до финала всплывает предупреждение: «Внимание! У вас есть 30 секунд, чтобы перестать смотреть этот фильм».

Главный герой — мясник. Вдовец в одиночку растит дочь и однажды решает, что её изнасиловали. Сумрачный и обстоятельный мясник выбирает единственный возможный для человека его типа выход из ситуации: разрезает мужчине лицо бритвой и честно садится в тюрьму. Самое интересное начинается как раз после выхода на свободу. Ноэ снова экспериментирует с темами жизни, смерти и эфемерностью перехода из одного состояния в другое.

«Вход в пустоту», 2009

Самый психоделический фильм Ноэ о пограничном состоянии человека. В центре сюжета — брат и сестра, которые после гибели родителей поклялись никогда не расставаться и уехали жить в Токио. Там у парня появляются сомнительные друзья и тибетская Книга Мёртвых. «Пустота» — это название бара, и вход в него для героя станет судьбоносным. Именно там всё закончится и одновременно начнётся. Парень, который столько раз прыгал в бездну по собственной воле, случайно окажется там уже по независящим от него обстоятельствам.

«Любовь», 2015

Обилие секса в этой драме зашкаливает, поэтому в России её судьба в кинопрокате была предрешена. Правда, фильм всё же активно демонстрировали в рамках фестивалей. Гаспар Ноэ дал отдохнуть зрителю от насилия и наркотиков и исследовал любовь в разных её проявлениях. За раскованными сексуальными сценами режиссёр спрятал неожиданно суровую мораль: секс без любви — пытка. Кроме того, в фильме есть очень приятный нестандартный женский типаж: умная и раскрепощённая художница Электра (Аоми Муйок). На образе этой по-мужски свободной девушки держится весь фильм, для которого «эротика» — слишком мягкое определение.

Les Cinémas de la Zone

«Экстаз», 2018

Танцы, вино, молодые красивые (и не очень) девушки и парни ведут глуповатые диалоги: ставка Ноэ на молодёжь требовала большего погружения в среду, особенно если сам давно разменял шестой десяток. В противном случае зрители-ровесники просто не поверят с самого начала, а более зрелая аудитория в очередной раз ужаснётся, куда катится мир.

Примерно с середины картины начинается дикий треш. Лёгкая комедия на глазах превращается в настоящий триллер, жуткий и натуралистичный, в бэд-трип, страшный кошмар. Уравновешивает весь этот артхаус неожиданная жизненная и жёсткая развязка, напоминающая, что у фильма всё-таки был сюжет. Как в «Любви», здесь есть поверхностная мораль на уровне «что такое хорошо, что такое плохо», но не будем забывать, что для Ноэ больше важен процесс, чем конечный результат.