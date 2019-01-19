«Счастливый Лазарь» стал победителем фестиваля в Норвегии

https://news.ru/storage/news/49b10583006b17d1ca5b74fe050e5992/ca485f05-c176-40ab-8bea-0c2146d3c09c_850.jpg Кадр из фильма «Счастливый Лазарь»

Итальянский фильм «Счастливый Лазарь» режиссёра Аличе Рорвахера получил главный приз крупнейшего кинофестиваля в Норвегии TIFF. Российские картины «Сердце мира» и «Человек, который удивил всех» наград в этот раз не удостоились.

Приз «Аврора» вручили фильму единогласно. По словам жюри, итальянская кинолента — это «современная сказка, которая перекликается с мировыми конфликтами на многих уровнях».

Кроме того, награды завоевали мексиканская драма «Перелётные птицы» и немецкий фильм «Гундерман», передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что лучшим фильмом года по версии Европейской киноакадемии стала картина «Холодная война» режиссёра Павла Павликовского (производство Польша, Франция, Великобритания). За премию также боролись: «На границе миров» режиссёра Али Аббаси, «Догмэн» режиссёра Маттео Гарроне, «Девочка» режиссёра Лукаса Донта и «Счастливый Лазарь» режиссёра Аличе Рорвахера.