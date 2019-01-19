USD  66.3309 EUR  75.5841
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,718.21 $
МОСКВА-5°C00:04
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. культура

«Счастливый Лазарь» стал победителем фестиваля в Норвегии

Кадр из фильма «Счастливый Лазарь»

культура [ версия для печати ]

Итальянский фильм «Счастливый Лазарь» режиссёра Аличе Рорвахера получил главный приз крупнейшего кинофестиваля в Норвегии TIFF. Российские картины «Сердце мира» и «Человек, который удивил всех» наград в этот раз не удостоились.

Приз «Аврора» вручили фильму единогласно. По словам жюри, итальянская кинолента — это «современная сказка, которая перекликается с мировыми конфликтами на многих уровнях».

Кроме того, награды завоевали мексиканская драма «Перелётные птицы» и немецкий фильм «Гундерман», передаёт РИА Новости.

Ранее News.ru писал, что лучшим фильмом года по версии Европейской киноакадемии стала картина «Холодная война» режиссёра Павла Павликовского (производство Польша, Франция, Великобритания). За премию также боролись: «На границе миров» режиссёра Али Аббаси, «Догмэн» режиссёра Маттео Гарроне, «Девочка» режиссёра Лукаса Донта и «Счастливый Лазарь» режиссёра Аличе Рорвахера.


#кинофестивали #кинопремии
самое читаемое
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг
в мире
Газета: ИГ взяло на себя трагедию в Магнитогорске


читайте также
культура 17:46, 18 января 2019
Появился трейлер фильма об убийце Гитлера и Бигфута
Когда детские мультики — кладезь мудрости и философии
культура 17:03, 18 января 2019
Угадай мультфильм по фразе героя
Когда детские мультики — кладезь мудрости и философии
культура 23:19, 17 января 2019
Больше сотни фильмов запретили на Украине в прошлом году
Лента новостей
происшествия 23:46
Пожар унёс жизни трёх человек в Самаре
общество 23:46
МЧС предупредило москвичей об ухудшении погоды
общество 23:42
Задержанные в Москве участники акции останутся в ОВД до суда
в мире 23:30
ОАЭ и Саудовская Аравия создадут совместную криптовалюту
происшествия 23:29
Человек пострадал при пожаре в Долгопрудном
Другие новости
культура 23:19
Лучшие советские фильмы назвали киноведы
культура 18:51
Съёмки «Фантастических тварей» отложены
культура 16:10
Снимите это всё: эротическую фотовыставку проведут в Перми
культура 10:16
Архив группы «Гражданская оборона» выставят на торги
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top