Наступающий год станет последним сразу для нескольких культовых сериалов, включая «Игру престолов». Однако не всё ещё потеряно. Любителям сериалов будет что посмотреть долгими вечерами. Самые ожидаемые проекты 2019 года — в материале News.ru.

Сумеречная зона (The Twilight Zone)

Продюсер фильма «Чёрный клановец» Джордан Пил взялся за ремейк культовой антологии «Сумеречная зона», которая является святая святых всех режиссёров и сценаристов. Чёрно-белый сериал до сих пор считается лучшим представителем многих жанров: хоррора, научной фантастики, фэнтези, драмы и не только. По предварительной информации, ремейк творения Рода Серлинга будет состоять из десяти серий. 1 октября съёмочная бригада приступила к работе, которая должна завершиться в марте 2019 года. Ждём!

«Большая маленькая ложь» (Big Little Lies)

Сериал с актрисами первой величины в главных ролях должен выйти уже весной 2019 года. Героини Николь Кидман, Риз Уизерспун, Мерил Стрип оказались в центре событий маленького американского городка. Тихое существование его обитателей нарушило убийство на школьном балу, и центр внимания перемещается на пять семей, чьи дети учатся в одном классе. Потрясающий актёрский состав, первосортная интрига — то, ради чего стоит ждать этот сериал.

«Американская история ужасов» (American Horror Story)

Масштабное исследование природы человеческих страхов (привет «Сумеречной зоне»!). Сериал Райана Мёрфи и Брэда Фэлчака вобрал в себя всю богатую палитру фобий, и мир приблизился к апокалипсису. Но конец света вовсе не означает окончания сериала. Создатели тщательно держат интригу вокруг сюжета нового сезона и обещают, что немного отойдут от мистики, зато раскроют взаимосвязь всех предыдущих сезонов: «Психбольница», «Шабаш», «Фрик-шоу», «Культ» и так далее… В общем, будет интересно.

«Спецагент Арчер» (Archer)

Да, формально это мультфильм. Но на самом деле совсем не детский боевик про порочного циника Стерлинга Арчера — спецагента, известного под прозвищем Герцогиня. Жизнь Арчера — сплошной праздник разврата и вседозволенности, единственная проблема — парень вынужден работать под началом своей властной матери и с бывшей девушкой Ланой. Помимо них в мультфильме много других харизматичных персонажей, которые почти без потерь перекочуют в десятый сезон.

«Карнивал Роу» (Carnival Row)

Премьера неонуарного фэнтези с Орландо Блумом и набирающей популярность моделью Карой Делевинь. Сериал о мифических существах, однако в непривычном для нас понимании. Мир, в котором феи зарабатывают проституцией, вампиры торгуют наркотиками и вообще ломаются стереотипы. Кинокритикам остаётся только гадать, как встретят премьеру зрители, а создатели тем временем строят грандиозные планы на продолжение.