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Садальский заявил, что кино не дело РПЦ

Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

культура [ версия для печати ]

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский заявил, что «мусульмане ведут себя достойно и без скандалов», а РПЦ занимается не своим делом, высказываясь о кино. По его словам, именно это и объясняет пустые храмы и отток верующих.

Так актер прокомментировал заявление митрополита Рязанского и Михайловского Марка о фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром». Садальский отметил, что «священник — идиот», сообщает Ura.ru.

Как ранее писал News.ru, Марк считает, что сюжет ленты заключается в том, что друзья-приятели напиваются и один из них чудесным образом находит любовь. Однако новую любовь герой находит через предательство своей невесты. Кроме того, христианство, отмечает Марк, учит людей труду, а в «Иронии судьбы» показано, что можно просто встретиться, посидеть, напиться, и чудо произойдёт само собой.


#рпц #кино #Садальский #ирониясудьбы
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