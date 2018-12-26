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Киркорова и Шнурова назвали лучшими музыкантами года

Филипп Киркоров vk.com/fkirkorov

Филипп Киркоров

культура [ версия для печати ]

Российский поп-король Филипп Киркоров признан лучшим музыкантом уходящего 2018 года.

На втором месте в списке лучших, по версии россиян, оказался пианист Денис Мацуев. Бронза досталась певцу Николаю Баскову. Следом в рейтинге лучших оказались примадонна Алла Пугачёва, оперный певец Дмитрий Хворостовский и рок-музыкант Сергей Шнуров. Опрос среди граждан России провёл ВЦИОМ, передаёт РИА Новости.

Лучшим актёром стал народный артист РФ Сергей Безруков. За ним с небольшим отрывом следует заслуженный артист РФ Константин Хабенский, а тройку лидеров замыкает художественный руководитель Театра Олега Табакова Владимир Машков.

В рейтинге российских сериалов 2018 года первое место между собой разделили «Полицейский с Рублевки» и «Мажор». На втором месте — «Пёс», «След» и «Тайны следствия».

Самым популярным фильмом года стала российская спортивная драма «Движение вверх».

Лучшими писателями россияне считают Александра Пушкина, Дарью Донцову и Захара Прилепина. Все трое набрали одинаковое количество голосов, информирует «Профиль».

Как сообщал News.ru, главной лентой уходящего года российские любители кино назвали чёрную комедию «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» британского режиссёра Мартина Макдоны. 


#россия #ВЦИОМ #РЕЙТИНГ #культура
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