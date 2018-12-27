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Россия не отдаст полотно Тициана до переговоров о продаже

«Венера и Адонис» wikimedia.org

«Венера и Адонис»

культура [ версия для печати ]

Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина (ГМИИ) позволит картине Тициана «Венера и Адонис» покинуть Россию только после переговоров с её владельцем о возможной покупке полотна.

По словам представителей пресс-службы ГМИИ, музей заключил соглашение со стороной — владельцем картины. Теперь полотно не покинет территорию России как минимум до начала переговоров о покупке картины музеем, которые начнутся в январе.

«Целью соглашения было получение гарантии того, что работа не будет вывезена за пределы России и продана», — сказали в пресс-службе ГМИИ.

Ранее News.ru писал о том, что московский Музей Победы по итогам онлайн-голосования «Мой любимый музей» стал вторым в народном рейтинге и получил приз от Министерства культуры РФ.


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