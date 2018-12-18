Режиссёр фильма о блокаде получил предупреждение

Создателю картины «Праздник» о несправедливости в блокадном Ленинграде дали понять, что Роскомнадзор заблокирует фильм на YouTube. Премьера чёрной комедии Алексея Красовского должна была состояться в новогоднюю ночь в Интернете.
«Предупредили, что РКН будет блокировать YouTube, если я залью фильм туда», — написал Красовский в Facebook, имея в виду Роскомнадзор.
Режиссёр не стал предоставлять копию фильма в прокуратуру и заморозил сбор денег на съёмки. Таким образом Красовский хочет избежать провокаций.
«Если фильм запретить и никому не показывать, врать о его содержании будет проще, так что обойдемся без справок исторического общества и министерства», — пояснил он.
Фильм «Праздник» планировалось показать в Интернете, чтобы избежать дополнительных трат, к тому же создатели фильма даже не стали делать запрос на получение прокатного удостоверения, так что его судьба в кинотеатрах была уже изначально предрешена.
Ранее News.ru писал, что создатель чёрной комедии о блокадном Ленинграде Алексей Красовский начал получать угрозы по телефону. Сам он считает это местью за его новую работу о голодающих петербуржцах — под другим, непривычным углом.