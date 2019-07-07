Начало работ по восстановлению «Ночного дозора» (1642 год) кисти Рембрандта назначено на 8 июля.
Генеральный директор музея Рейксмузеум, где хранится полотно, Тако Диббитс, рассказал, что 12 реставраторов намерены работать 10 месяцев в специальной стеклянной камере. Посмотреть на процесс можно будет как в самом музее, так и онлайн, передаёт
Как писал News.ru ранее, картина маслом французского художника русского происхождения Сержа Полякова Gris, vert bleu была продана на аукционе за рекордные €390 тысяч. Покупателем стал собиратель произведений искусства из Люксембурга.