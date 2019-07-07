https://static.news.ru/photo/0540476c-a07b-11e9-ab70-fa163e074e61_1024.jpg Фрагмент картины Рембрандта Фото: rijksmuseum.nl

Начало работ по восстановлению «Ночного дозора» (1642 год) кисти Рембрандта назначено на 8 июля.

Генеральный директор музея Рейксмузеум, где хранится полотно, Тако Диббитс, рассказал, что 12 реставраторов намерены работать 10 месяцев в специальной стеклянной камере. Посмотреть на процесс можно будет как в самом музее, так и онлайн, передаёт The Guardian .

Как писал News.ru ранее, картина маслом французского художника русского происхождения Сержа Полякова Gris, vert bleu была продана на аукционе за рекордные €390 тысяч. Покупателем стал собиратель произведений искусства из Люксембурга.