«Реинкарнация» признана лучшим «ужастиком» этого года

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Картина Ари Астера «Реинкарнация» возглавила рейтинг лучших фильмов ужасов 2018 года, который составил портал Screen Rant. Серебро топа забрало «Тихое место» Джона Красински.

Третье место оказалось за ремейком итальянского ужастика «Суспирия», режиссёром которого выступил Лука Гуаданьино. Четвертое и пятое места заняли «Призрачные истории» и «Месть».

Шестой идёт «Мэнди» Паноса Косматоса. Также в десятке «Уничтожение» Алекса Гарленда, «Повелитель» Джулиуса Эйвери, «Новорождённый» Ленни Абрахамсона и «Хэллоуин» Дэвида Гордона Гина, сообщает «Профиль».

Ранее News.ru писал, что неделя российского кинематографа завершилась в Нью-Йорке. Смотр прошёл при поддержке посольства РФ в США, генконсульства РФ в Нью-Йорке и фонда «Вишнёвый сад». Зрителям показали более десяти картин, созданных авторами из России. Фестиваль открылся фильмом «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, который рассказывает о Льве Толстом.