Сын Райтмана снимет новых «Охотников за привидениями»

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Кадр из фильма "Охотники за привидениями"

Компания Sony Pictures готовится к съёмкам продолжения легендарных фильмов «Охотники за приведениями» (1984) и «Охотники за приведениями 2» (1989). Режиссёром картины выступит сын автора оригиналов Айвана Райтмана Джейсон.

Райтман особо отметил, что его лента не будет связана с фильмом Пола Фига 2016 года, где всех охотников заменили женщинами. Сюжет грядущего продолжения держится в секрете.

Съёмки начнутся летом 2019 года, а в кинотеатры картина может попасть уже в 2020 году, сообщает «Профиль».

Ранее News.ru писал, что дружелюбный сосед Человек-паук возвращается в новом фильме «Человек-паук: вдали от дома». Трейлер грядущего супергеройского фильма опубликовала компания Sony Pictures Entertainment.